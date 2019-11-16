Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер"

"Искандеры" наносят удары за несколько километров от линии фронта.

Минобороны показало видео боевой работы ракетных комплексов "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано, как российские артиллеристы наносят удары по военным объектам украинских войск. В ход применяется высокоточное ракетное оружие. "Искандеры" наносят удары за несколько километров от линии фронта.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как суверенная страна, если не будет воевать.

Видео: Минобороны России