Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений специального назначения

В ходе огневой подготовки подразделения спецназа осваивают различные виды вооружения.

Минобороны показало видео боевой подготовки подготовки подразделений специального назначения ЦВО.

На опубликованных кадрах военнослужащие спецназа выполняют боевые задачи и совершенствуют слаженность работы групп вместе с навыками владения оружием. После боевых выходов они разбирают этапы проведенной операции и предлагают другие варианты ее выполнения с учетом различных переменных.

Также в военном ведомстве отметили, что в ходе огневой подготовки подразделения спецназа осваивают различные виды вооружения, к которым относятся противотанковые ракетные комплексы, автоматические и ручные гранатометы, пулеметы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ракетных комплексов С-300В и "Бук".

Видео: Минобороны России