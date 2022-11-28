Минобороны показало кадры боевых вылетов Су-25

Экипажи поразили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Минобороны показало видео боевых вылетов штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. В результате выполненных действий Су-25 поразили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Также в военном ведомстве отметили, что после боевых вылетов специалисты выполнили задачу по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторному вылету.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS и один Excalibur.

Видео: Минобороны России