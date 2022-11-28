  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:27
676
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевых вылетов Су-25

0 0

Экипажи поразили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Минобороны показало видео боевых вылетов штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. В результате выполненных действий Су-25 поразили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Также в военном ведомстве отметили, что после боевых вылетов специалисты выполнили задачу по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторному вылету.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS и один Excalibur.

Видео: Минобороны России

Теги: боевой вылет, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии