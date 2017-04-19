Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS и один Excalibur

Российские средства ПВО за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и один управляемый снаряд Excalibur. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Снаряды HIMARS были обнаружены в районе населенного пункта Богдановка. Управляемый снаряд Excalibur сбили в районе населенного пункта Мирполье. Также Конашенков добавил, что с начала проведения спецоперации российские ПВО сбили 2565 беспилотников.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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