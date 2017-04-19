Минобороны РФ: российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России сорвали попытки атак украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Украинские войска пытались атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка (ЛНР). Также противник пытался оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки. По словам Конашенкова, в результате огня артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, а потери их войск составили более 50 военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все