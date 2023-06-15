Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне СВО

Военные поразили на СВО цели противника.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Специалисты пояснили, что задачи выполнялись экипажами армейской авиации на боевых вылетах. Объекты Вооруженных сил Украины поражены управляемыми ракетами "Вихрь".

...Выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Эксперты напомнили, что летчики в ходе проведения СВО выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке российского десанта, военных грузов на территорию, а также по поддержке подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

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Фото и видео: Минобороны России