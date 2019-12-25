Минобороны: российские ПВО сбили 20 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadows и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Сладкая Балка (Запорожская область), Жовтневое и Валерьяновка (ДНР). Также российские ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadows и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам

Видео: Минобороны России