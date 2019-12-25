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Минобороны: российские ПВО сбили 20 украинских беспилотников
Сегодня, 15:24
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Минобороны: российские ПВО сбили 20 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadows и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Сладкая Балка (Запорожская область), Жовтневое и Валерьяновка (ДНР). Также российские ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadows и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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