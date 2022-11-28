Минобороны показало боевую работу РЛС "Зоопарк"

Комплекс предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб.

Минобороны показало видео боевой работы РЛС "Зоопарк" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выход машин комплекса на боевые позиции, развертывание и передача координат обнаруженных позиций украинских войск. По словам командира отделения комплекса, российские военные засекают в день три-четыре машины. Он уточнил, что в основном это минометы, РСЗО и иногда гаубицы.

В военном ведомстве отметили, что РЛС "Зоопарк" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, а также расчета траекторий снарядов и ракет.

Ранее Минобороны показало кадры боевых вылетов Су-25.

Видео: Минобороны России