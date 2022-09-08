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Минобороны показал кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ"

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Комплекс круглосуточно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне позиции российских войск.

Минобороны показал видео боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны обнаружение комплексом воздушных целей украинских войск и насение огневых ударов. "Оса-АКМ" предназначен для противовоздушной обороны сухопутных войск во всех видах боевых действий от ударов средств воздушного нападения.

Также в Минобороны отметили, что ЗРК круглосуточно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне позиции российских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк оса-акм, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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