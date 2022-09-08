Минобороны показал кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ"

Комплекс круглосуточно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне позиции российских войск.

Минобороны показал видео боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны обнаружение комплексом воздушных целей украинских войск и насение огневых ударов. "Оса-АКМ" предназначен для противовоздушной обороны сухопутных войск во всех видах боевых действий от ударов средств воздушного нападения.

Также в Минобороны отметили, что ЗРК круглосуточно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне позиции российских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России