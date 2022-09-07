Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 20 снарядов РСЗО и ракету "Точка-У".

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы, Кирилловка (ДНР), Любимовка и Голая Пристань. Также российские ПВО перехватили 20 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка и Голая Пристань. В районе Валуйки (ЛНР) была перехвачена ракета "Точка-У".

Ранее Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов.

Видео: Минобороны России