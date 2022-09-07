Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов

Российское министерство по обороне объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема, размещенного на территории Донецкой народной республики, от находившихся там местных националистов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 сентября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что ВС РФ провели успешные наступательные действия на поселок.
В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов поселок Кодема.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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