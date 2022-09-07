Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов

Игорь Конашенков рассказал об успешном наступлении на националистов в ДНР.

Российское министерство по обороне объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема, размещенного на территории Донецкой народной республики, от находившихся там местных националистов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 сентября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что ВС РФ провели успешные наступательные действия на поселок.

В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов поселок Кодема. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине.

Фото и видео: Минобороны России