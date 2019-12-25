Минобороны планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре

Тимур Иванов рассказал, что ежедневно могут прививаться по 5 тысяч военнослужащих.

Минобороны России планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре. Об этом на селекторном совещании рассказал заместитель главы оборонного ведомства Тимур Иванов.

В соответствии с поручением Сергея Шойгу в Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины Тимур Иванов, замминистра обороны России

Чиновник рассказал, что на данный момент на базе военно-медицинских организаций сформировано более 300 прививочных команд. Это дает возможность прививать от коронавируса до пяти тысяч военнослужащих ежедневно.

Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений.

Фото: Минздрав России