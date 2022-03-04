  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:39
165
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения

0 0

Игорь Конашенков сообщил о провокации от диверсантов Украины.

В министерстве обороны России считают, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Такой информацией с журналистами во время утреннего брифинга от 4 марта поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ считает, что на энергетическом объекте была совершена попытка провокации. Миссию якобы выполняла диверсионная группа.

Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Пресс-секретарь военного ведомства считает, что произошедшее на запорожской АЭС свидетельствует о преступном замысле со стороны украинского руководства или о полном утрате Владимиром Зеленским контроля за действиями диверсионных групп, в которых принимают участие иностранные наемники.

Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аэс, запорожская аэс, запорожье, игорь конашенков, минобороны, провокация, радиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии