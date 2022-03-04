Минобороны: пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения

Игорь Конашенков сообщил о провокации от диверсантов Украины.

В министерстве обороны России считают, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Такой информацией с журналистами во время утреннего брифинга от 4 марта поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ считает, что на энергетическом объекте была совершена попытка провокации. Миссию якобы выполняла диверсионная группа.

Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Пресс-секретарь военного ведомства считает, что произошедшее на запорожской АЭС свидетельствует о преступном замысле со стороны украинского руководства или о полном утрате Владимиром Зеленским контроля за действиями диверсионных групп, в которых принимают участие иностранные наемники.

Россия и ЛНР продолжают наступать на Краматорск.

Фото и видео: Минобороны России