Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов

На ролике видна работа морских пехотинцев.

Министерство обороны России опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов у побережья Африки. Демонстрируется на видео российский боевой корабль.

Как сообщили в ведомстве, был предотвращен захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе. Операцию проводило подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

На ролике виден российский боевой корабль, который идет рядом с панамским судном. Далее демонстрируется работа российских пехотинцев. Они вооружены, перемещаются по контейнеровозу по-боевому и проверяют все помещения.

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Видео: YouTube / Минобороны России