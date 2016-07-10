Алиев и Эрдоган открыли Физулинский международный аэропорт в Карабахе

Воздушную гавань начали строить в январе 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ввел в эксплуатацию международный аэропорт в Карабахе. Прямую трансляцию события вели турецкий телевизионный канал NTV и азербайджанский государственный AzTV.

Воздушная гавань была открыта в городе Физули. Главы государств вместе перерезали ленточку, символизирующую открытие аэропорта. Также президентам были вручены символические ключи от нового объекта.

Аэропорт начали строить в январе текущего года. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Терминал воздушной гавани может обслуживать около 200 пассажиров ежечасно. Она может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

Ранее Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран.

Видео: YouTube / TV100