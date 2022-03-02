Минобороны опубликовало видео с действиями спецназа РФ на Украине

В ролике продемонстрирована высадка из вертолета.

Минобороны опубликовало видео с действиями подразделений российского спецназа на Украине. Ролик размещен на официальном YouTube-канале военного российского ведомства. В кадре специалисты показали работу специальных подразделений Вооруженных сил РФ во время организации военной операции на территории соседнего государства.

В ролике продемонстрировано, что вертолет доставляет на указанное место военнослужащих с оружием в светлое и темное время суток. Операция ведется с 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Политик заметил, что принял такое решение после обращения главы ДНР и ЛНР за помощью. По словам лидера страны, РФ не планирует оккупировать территорию Украины, а только демилитаризировать ее. Российские военные выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Шойгу: армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России