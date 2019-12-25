Шойгу: армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

В Министерстве по обороне рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, обозначенных президентом Владимиром путиным. Об этом на селекторном совещании коллегам рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По словам чиновника, в настоящее время защита страны от военной угрозы является основополагающей задачей.

Главное для нас - защитить РФ от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны…Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шойгу уточнил, что российские военные не оккупируют украинскую территорию. Вооруженные силы РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности гражданского населения. По данным министра, ВСУ во время боевых действий размещает собственные реактивные системы залпового огня, тяжелые орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых зданий, около детских садов и школ. Жители страны используются, по словам Шойгу, в качестве "живого щита" киевским режимом.

Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Фото и видео: Минобороны России

