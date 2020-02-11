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Минобороны опубликовало кадры применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты ВСУ

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ВКС России выполняет задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры применения отечественных бомбардировщиков Су-34,  ликвидировавших объекты ВСУ в рамках специальной военной операции. Известно, что миссия выполнялась экипажами оперативно-тактической авиации ВКС России.

Пилоты выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что Вооруженные силы России продолжают наносить воздушные удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике противника. Истребители и бомбардировщики российской авиации используют корректируемые боеприпасы и высокоточные ракеты для решения поставленных командованием задач.

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бомбардировщик, вкс россии, всу, минобороны, су-34
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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