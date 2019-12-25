Вячеслав Гладков выехал на место инцидента в Головчино.

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник написал об этом в собственном Telegram-канале. По сведениям представителя администрации, под огонь попала территория приграничного села Головчино.

Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения...Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже. пост Вячеслава Гладкова, главы Белгородской области

Российский чиновник уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница. В настоящее время пациентке оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сам губернатор области отправился к месту событий.

Напомним, что расстояние от государственной границы до населенного пункта Головчино составляет порядка десяти километров.

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Фото: Telegram / РИА Новости