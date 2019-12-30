Эксперты заявили, что РФ не вела никаких боевых операций в том районе.

Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии. Ранее СМИ написал о том, что армия нанесла удары по "госпиталю и пекарне". Это произошло якобы на окраине города Идлиб, в районе населенного пункта Эрих. Иностранная пресса заявила, что бомбардировка совершена утром 30 января. Об этом сообщили "РИА Новости".

В ведомстве РФ прокомментировали, что подобные публикации являются информационной провокацией. Представители добавили, что отечественная авиация не вела никаких боевых операций в данном регионе в указанное время.

Ранее Piter.tv писал о том, что сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации.

Фото: Pixabay.com

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