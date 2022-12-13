Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российское министерство по обороне оценило потери Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на Купянском направлении. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заметил, что боевые задачи в регионе выполнялись силами "Западной" группировки Вооруженных сил страны. Военные смогли ликвидировать порядка 55 человек личного состава противника и четыре единицы техники ВСУ. Речь идет о двух бронированных машинах и двух единицах автомобильного транспорта.

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России