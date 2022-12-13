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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российское министерство по обороне оценило потери Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на Купянском  направлении. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заметил, что боевые задачи в регионе выполнялись силами "Западной" группировки Вооруженных сил страны. Военные смогли ликвидировать порядка 55 человек личного состава противника и четыре единицы техники ВСУ. Речь идет о  двух бронированных машинах и двух единицах автомобильного транспорта.

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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