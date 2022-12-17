Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС РФ за сутки на СВО.

Российское министерство по обороне оценило потери Вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции. В общей сложности речь идет о 70 представителей личного состава ВСУ, которые выбыли из строя в связи с ранением или гибелью. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 17 декабря сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армия предприняла упреждающие действия по краснолиманскому направлению СВО. Было нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези, расположенном на территории донецкой народной республики. Там потери ВСУ составили 30 человек. Дополнительно уничтожены две бронированные машины пехоты и два пикапа.

Нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики.

Фото и видео: Минобороны России