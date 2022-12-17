Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики

Игорь Конашенков рассказал о том, каких целей добились военные на СВО за 16 декабря.

Вооруженные силы России нанесли ракетный массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 17 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена 16 декабря в рамках специальной военной операции. Все указанные цели удалось поразить. За счет данной миссии ВС РФ сорвали переброску со стороны противника иностранных видов вооружения и боеприпасов на огневые позиции ВСУ. Также украинские резервы не смогли выдвинуться в районы боевых действий. Временно остановлена работа украинских ОПК-предприятий.

В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В военном ведомстве пояснили, что во время ракетного удара украинские системы противовоздушной обороны отвлеклись на ложные цели, что заставило их израсходовать собственные ресурсы. Игорь Конашенков добавил, что непрофессиональная работа боевых расчетов ВСУ принесла вред гражданской инфраструктуре на земле.

Военком Подмосковья опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет.

Фото и видео: Минобороны России