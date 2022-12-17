Военком Подмосковья опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет

Алексей Астахов рассказал о том, что никаких внесений изменений со стороны Минобороны в законодательство не было.

Военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов опроверг информацию об увеличении срока срочной службы в стране до двух лет для призывников, которые пойдут в Вооруженные силы РФ в осеннем призыве. Специалист объяснил, что срок службы для россиян по-прежнему составляет 12 месяцев. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале министерства по обороне РФ. Эксперт добавил, что правовое регулирование в этой сфере осуществляется федеральным законом № 53 "О воинской обязанности и военной службе". В 23 статье говорится о том, что призванные в ряды армии молодые люди проходят службу на протяжении одного года. На текущий момент Минобороны РФ предлагало внесение каких-либо правок к имеющемуся федеральному законодательству по теме.

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Фото и видео: Telegram / Baza, SHOT