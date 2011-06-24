Михаил Фотин: призванные осенью 2023 года будут служить два года

Военком Дубны рассказал, что это решение будет связано с усилением активности стран НАТО.

Граждане, призванные весной текущего года, будут служить в рядах Вооруженных сил России только полтора года, а призванные осенью 2023 года - уже два года. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделал военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин. Специалист рассказал, что такую информацию до военкомом довело руководство. По словам эксперта, такое решение было принято из-за роста активности деятельности стран НАТО вблизи государственных границ РФ. В частности, речь идет о том, что северные соседние страны приняли решение стать частью Североатлантического альянса.

Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года. Михаил Фотин, военком

Михаил Фотин отметил, что на сегодняшний день по стране частичная мобилизация не завершена, а только приостановлена.Напомним, что официального сообщения от министерства по обороне России данных по изменению сроков срочной службы в армии (по призыву) не поступало.

Обновление: в Telegram-канале Минобороны РФ появился официальный комментарий по ситуации. Сам Михаил Фотин объяснил, что видео было сделано еще два год назад и он не знает, где и почему оно начало распространяться спустя такой большой срок.

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Фото и видео: Telegram / BAZA