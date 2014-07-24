Андрей Ковальчук рассказал о планах по "освобождению" Крыма.

Украинский генерал-майор заявил о готовящемся наступлении российских войск с территории Белоруссии. Об этом начальник оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук сделал в эфире британского телеканала Sky News. Иностранец пояснил, что киевский режим ожидает такого развития обстановки в феврале 2023 года.

Мы рассматриваем возможное наступление из Белоруссии в конце февраля, может быть, позже. Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства. Андрей Ковальчук, генерал ВСУ

Эксперт напомнил прессе о том, что для отражения атак со стороны России Вооруженным силам Украины необходимо увеличить со стороны коллективного Запада военных поставок, оружия с кассетными боеприпасами. Андрей Ковальчук подчеркнул, что говорит сейчас не о пулеметах, автоматах или снарядах, а именно о кассетных боеприпасах. Начальник отметил, что уверен в том, что в данном вопросе Украине помогут международные партнеры, которые рассчитывают на победу Киева в региональном конфликте. ВСУ планируют отвоевать территорию Крыма до конца следующего года.

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Фото и видео: YouTube / SKY News