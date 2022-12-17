Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении

Военные работают с установкой С-60 на СВО.

Бойцы Луганской народной республики уничтожили цели, которые мешали продвижению Вооруженных сил России на Лисичанском направлении специальной военной операции. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". СМИ ссылаются на заявление от командира батальона соединения с позывным Чечен. Эксперт добавил, что его бойцы справляются с зенитно-артиллерийским комплексом С-60 на Украине.Бойцы работают по выездному принципу для того, чтобы избежать попадания под огневые позиции со стороны ВСУ.

Ребята на практике уже показали, что С-60 — достойная пушка наша советских времен и которая очень хорошо поражает противника. командир Чечен

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что практически вся территория республики уже находится уже под контролем ВС РФ. Исключением является примерно один процент. В него попал населенный пункт Белогоровка, расположенный на лисичанском участке фронта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости