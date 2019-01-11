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Минобороны показало загрузку МБР с блоком "Авангард" в пусковую установку

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Комплекс поступил на боевое дежурство в Оренбургской области.

Российское министерство по обороне показало загрузку МБР (межконтинентальных баллистических ракет) с гиперзвуковым блоком "Авангард" в пусковую установку. Ролик опубликован в социальных сетях. Известно, что комплекс встал на боевое дежурство на территории Оренбургской дивизии. Известно, что видео приурочено с праздничному дню, посвященному 63-й годовщине с момента основания РВСН (Ракетных войск стратегического назначения).

В День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард".

сообщение пресс-службы Минобороны РФ

Эксперты добавили, что данный ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно пополнит собой системы вооружения РВСН, а также расширит боевые возможности группировки ракетных войск в регионе.

Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России

Теги: авангард, мбр, минобороны, оренбургская область, рвсн, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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