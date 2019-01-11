Российские космонавты поздравили военнослужащих РВСН

Дмитрий Петелин, Анна Кикина и Сергей Прокопьев поздравили военных и ученых с 63-й годовщиной создания РВСН.

Российские космонавты с Международной орбитальной станции поздравили военнослужащих РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), а также ученых, специалистов Оборонно-промышленного комплекса и конструкторов с 63-ей годовщиной со дня формирования РВСН. Ролик с участием трех членов экипажа МКС продемонстрировали представители министерства по обороне РФ.

Уважаемые воины-ракетчики, ученые, конструкторы, специалисты оборонно-промышленного комплекса, ветераны РВСН … поздравляем! Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан. Сергей Прокопьев, космонавт

Его коллега Дмитрий Петелин поблагодарил научную отрасль и промышленность за проявленное профессиональное мастерство и трудолюбие в рамках проведения испытаниях новых образцов ракетного вооружения. В частности, речь идет и о создании гиперзвукового оружия. По мнению космонавта, эта задача - государственной важности, так как помогает сохранять мир и стабильность на планете. Анна Кикина добавила, что сейчас страна проходит через ответственный период в истории, поэтому РВСН делают все возможное для защиты и обеспечения стратегической безопасности России.

SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES.

Фото и видео: Минобороны России