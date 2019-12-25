Минобороны объявило о режиме тишины в Мариуполе и Волновахе

Режим начинает действовать с 10 часов утра.

Минобороны России объявило о режиме тишины на территории украинских населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Такое заявление журналистами сделали в пресс-службе оборонного ведомства. В настоящее время на данных участках функционируют гуманитарные коридоры, чтобы мирное население могло покинуть зону боевых действий.

Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие напомнили о том, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода гражданского населения согласованы с украинской стороной во время второго раунда переговоров в Белоруссии.

Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков ЗАЭС.

Фото: Минобороны России

