Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков ЗАЭС

Постпред РФ при ООН рассказал о ситуации на Запорожской АЭС.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков Запорожской атомной энергостанции. Такой информацией дипломат поделился с иностранными коллегами на заседании Совета Безопасности, посвященному ситуации на Украине. Специалист уточнил, что в настоящее время российские военные не вмешиваются в работу местных операторов на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Представители Вооруженных сил РФ занимаются исключительно охраной данного объекта.

Цель в том, чтобы не допустить … ядерной провокации, обеспечить безопасности станции, а также не допустить перебоев поставок электроэнергии. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт уточнил, что договоренность об охране АЭС достигнута по итогам переговоров между руководством станции и российской стороной. Небензя уточнил, что Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающие к ней территории Украины взяты под контроль российскими военными 28 февраля.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций