Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

Игорь Конашенков сообщил об обмене 144 на 144 человека.

В российском министерстве по обороне назвали обмен военнопленными личным указанием президента, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Соответствующее заявление в видеообращении сделал генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Официальный представитель военного ведомства РФ отметил, что обмен произведен 29 июня. Российская сторона обменяла с киевской 144 человека на 144 человека.

Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих…поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР, которые составляют большинство возвращенных, - это самая главная задача. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны России уточнили, что практически все освобожденные являются ранеными или тяжело ранеными. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. При этом общее количество попавших в плен украинских военнослужащих составляет свыше шести тысяч человек.

Минобороны РФ: росссийские ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России