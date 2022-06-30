Минобороны РФ: росссийские ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня.

Росссийские средста ПВО сбили украинский самолет Су-27 и девять беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Софиевка (ДНР). Беспилотники были уничтожены в районах семи населенных пунктов.

Также Конашенков добавил, что российские ПВО перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня в районе Стаханова (ЛНР) и острова Змеиный.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.

Видео: Минобороны России