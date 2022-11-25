МО РФ: Российские войска уничтожили до 200 польских наемников под Харьковом

Операция выполнена в Харьковской области.

Российское министерство по обороне сообщило о том, что в ходе специальной военной операции за последние сутки были нанесены удары по позициям польских наемников. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга от 25 ноября официальный представитель Вооруженных сил РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что на миссии было уничтожено порядка 200 иностранных боевиков. Стрельба велась высокоточным оружием силами Воздушно-космических сил России по трем временным базам, расположенным на территории Харьковской области.

Кроме того, российская авиация ликвидировала более ста наемников "иностранного легиона" в районе Северска и Славянска в Донецкой народной республике. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно были ликвидированы две бронированные машины, танк и восемь автомобилей противника.

Глава Минобороны Турции рассказал о ликвидации 326 террористов в Ираке и Сирии.

Фото и видео: Минобороны России