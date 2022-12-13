Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 190 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

За последние сутки проведения специальной военной операции на Донецком направлении Вооруженные силы РФ уничтожили до 190 украинских военных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регуляном брифинге с журналистами от 15 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что потери ВСУ связаны с наступлением Южной группировки ВС РФ. Дополнительно ликвидировано восемь единиц боевой техники противника. Речь идет о двух машинах пехоты, бронетранспортере, трех автомобилях, гаубице "Мста-Б" и артиллерийской системе американского производства М777.

На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями.

Фото и видео: Минобороны России