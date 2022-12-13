Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Два стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над акваторией Чукотского и Охотского морей. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Самолеты сопровождали истребители Су-30, которые находятся на вооружении противовоздушной обороны страны и Военно-воздушных сил РФ.
Два экипажа ракетоносцев Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов.
пресс-служба Минобороны России
Напомним, что днем 14 февраля два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Дополнительно два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность последнего полета составила более 13 часов.
Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.
Фото и видео: Минобороны России
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