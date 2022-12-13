Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

В небе летчики провели свыше семи часов.

Два стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над акваторией Чукотского и Охотского морей. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Самолеты сопровождали истребители Су-30, которые находятся на вооружении противовоздушной обороны страны и Военно-воздушных сил РФ.

Два экипажа ракетоносцев Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что днем 14 февраля два самолета Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Дополнительно два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность последнего полета составила более 13 часов.



Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.

Фото и видео: Минобороны России