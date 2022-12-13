Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых

Игорь Кириллов рассказал о сути использования таких припасов в военной деятельности.

Российское министерство по обороне рассказало журналистам о том, что боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых в условиях проведения современных боевых действий. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант отметил, что Бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют из себя такие артиллерийские снаряды, в которых диаметр активной части меньше, чем калибр обычного орудия. Эти снаряды используются во время огня по танкам противника, бронированным объекта, которые размещаются на дальности прямого попадания.

Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми в условиях современных военных действий не имеет. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России