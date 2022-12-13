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МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ

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Игорь Кириллов рассказал о поставках Лондона для ВСУ опасных припасов.

Применение киевским режимом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ), причем в странах коллективного Запада об этом прекрасно известно. Такой информацией с журналистами в рамках брифинга поделился руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов. Эксперт рассказал СМИ о последствиях поставок для ВСУ со стороны Великобритании боевых припасов с обедненным ураном.

Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

У российских военнослужащих есть документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов для региона, гражданского населения и экологической обстановки. Игорь Кириллов обратил внимание прессы на итоговый отчет, опубликованный американским институтом экологической политики армии США к Конгрессу в 1994 году. Там аналитики говорят о том, что очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном, будет крайне затруднена.

МО РФ заявило о росте случаев онкологии у военных НАТО из-за снарядов с обедненным ураном.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: великобритания, военная помощь, всу, игорь кириллов, минобороны, обедненный уран, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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