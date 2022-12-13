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МО РФ заявило о росте случаев онкологии у военных НАТО из-за снарядов с обедненным ураном

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Игорь Кириллов рассказал о злокачественных образованиях, которые появились у военных в Югославии и Ираке.

Использование боеприпасов с обедненным ураном вызвало рост числа онкологических заболеваний у военнослужащих НАТО, которые принимали участие в военных кампаниях США, проводимых в Ираке и на территории Югославии. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на брифинге с журналистами поделился руководитель российскими войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

В странах бывшей Югославии также отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%. Жертвами безответственной политики собственного руководства стали военнослужащие НАТО.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт рассказал о тексте доклада главного военно-медицинского инспектора Италии от 2016 года. В этом документе сообщается о том, что порядка 4 095 военнослужащих национальных Вооруженных сил, задействованных  в регионе Балкан с 1994 по 1999 год, а также в Ираке в 2003 году, у солдат выявлены злокачественные опухоли различного типа. Именно на этих землях военные Североатлантического военного альянса применяли свои боеприпасы с обедненным ураном.

Минобороны РФ заявило, что НАТО использует снаряды с ураном только на чужой территории.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь кириллов, минобороны, нато, онкология, рак, рхбз, югославия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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