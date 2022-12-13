Минобороны РФ заявило, что НАТО использует снаряды с ураном только на чужой территории

Игорь Кириллов рассказал об уровне радиации в городах, атакованных американскими военными.

Бронебойные подкалиберные снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала передать Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи, использовали до сегодняшнего момента лишь страны НАТО и только на чужой территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Гененарл-лейтенант добавил, что страны-члены применяют данный вид артиллерийских запасов только тогда, когда у них нет необходимости задумываться об экологических последствиях в регионе.

Изготовление боеприпасов с обедненным ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Генерал-лейтенант России отметил, что в 2003-2004 годах американские власти широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Эль-Амара, Багдад, Басра, Кербела, Эль-Фаллуджа. Согласно международной оценке от ООН, Вашингтон в Ираке применил не менее 300 тонн обедненного урана. В городе Эль-Фаллуджа радиационная обстановка регистрировалась значительно хуже, чем была в японских Нагасаки и Хиросима после атаки ядерным оружием со стороны США во времена Второй мировой войны.

МО РФ назвало циничной поставку снарядов с ураном перед годовщиной бомбардировок Югославии.

Фото и видео: Минобороны России