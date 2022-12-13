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Минобороны Японии: запущенная из КНДР ракета была способна достичь территории США

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Ясукадзу Хамада рассказал об угрозе со стороны Северной Кореи.

Японское министерство по обороне рассказало о том, что запущенная с территории Северной Кореи межконтинентальная баллистическая ракета была способна достичь континентальной территории США при обыное всвоей траектории. Об этом во время пресс-конференции с местными журналистами объявил глава профильного военного ведомства Ясукадзу Хамада. Он пояснил, что иностранное оружие  способно пролететь на расстояние до 14 тысяч километров

С учетом анализа данных сегодняшнего пуска, если ракета будет выпущена по обычной траектории, то она, как ожидается, способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров.

Ясукадзу Хамада, глава Минобороны Японии

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Фото и видео: социальные сети

Теги: кндр, минобороны, северная корея, ясукадзу хамада
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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