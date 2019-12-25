Опубликован новый доклад "Белая книга".

Минобороны Японии отметило разработку Россией сверхзвукового вооружения. Чиновники опубликовали ежегодный доклад в рамках "Белой книги", в котором говорится также о том, что Москва увеличивает свою активность в электромагнитной и космической отраслях, продолжает разработку новых типов вооружения.

Россия ведет модернизацию своего военного оборудования, включая стратегические ядерные силы, и постепенно повышает возможности своих войск к высадке в отдаленных регионах, создавая военные базы за пределами РФ. заявление Минобороны Японии

Эксперты затронули вопрос, касающийся принадлежности Курильских островов. В Токио уточнили, что РФ наращивает военное присутствие на "северных территориях", а в последнее время фиксируется тенденция на размещение в дальневосточном регионе новейшей техники и оружия. Военные призвали продолжать наблюдение за деятельностью Москвы.

Японцев возмутила газификация Южных Курил.

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