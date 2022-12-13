Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Боевые подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции до 310 чеовек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 марта сделал официальный представитель министерства по обороне страны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно по маршруту удалось поразить два танка противника, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, десять бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".

В результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 65 военных.

Фото и видео: Минобороны России