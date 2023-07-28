Минобороны: ВС РФ захватили ряд опорных пунктов ВСУ в районе Сергеевки

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские войска захватили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины, размещенных в районе Сергеевки Луганской Народной Республики. Специалисты в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки смогли продвинуться в глубину обороны противника на полтора километра. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ напомнил о том, что в западном направлении от населенного пункта Житловка в ЛНР "отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии смогли совершить атаки и продвинуться в глубину его обороны. При этом военнослужащие использовали результаты огневого поражения.

Минобороны показало, как тульские десантники уничтожили роту ВСУ из "Града".

Фото и видео: Минобороны России