Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

Зв последние сутки проведения специальной военной операции на Украине российские боевые подразделения "Южной" группировки войск продолжили свое наступление по донецкому направлению Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что при поддержке армейской и штурмовой авиации ВС РФ, а также при помощи артиллерии, на данной участке фронта удалось ликвидировать до 150 человек из личного состава ВСУю Дополнительно специалисты уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", пять бронированных машин, три единицы автомобильной техники противника. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка военнымипоражены три склада, на которых хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение для киевского режима.

Минобороны: российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России