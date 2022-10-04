Минобороны: ВДВ обнаружили позиции ВСУ и ликвидировали боевиков и их технику

Десантники выполнили задачу при помощи БПЛА и артиллерии.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что силы ВДВ обнаружили позиции Вооруженных сил Украины и ликвидировали боевиков, а также их военную технику. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ведомства. Они также разместили в социальных сетях видео с работой подразделения в ходе специальной военной операции. Военные отметили, что выявить огневые позиции противника им помогли беспилотные устройства. Далее вопрос решала артиллерия и квадрокоптеры, которые сбросили вниз гранаты.

В ходе миссии военные из России уничтожили пять украинских танков, шесть боевых машин пехоты (БМП) 23 боевые бронированные машины, 11 единиц другого автомобильного транспорта. Напомним, что десант использует дроны в разведывательных целях и уничтожения противников.

Ранее Минобороны говорило о том, что российские войска оказывают ожесточенное сопротивление превосходящим силам противника на различных направлениях СВО. При этом ВСУ несут большие потери личного состава.

Мобилизованные бойцы выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтфлота.

Фото и видео: Минобороны России