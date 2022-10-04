Мобилизованные бойцы выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтфлота

Ходом действий руководили офицеры, имеющие реальный опыт сражений.

Мобилизованные российские солдаты выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек "Гиацинт" на полигоне Балтийского флота. Об этом рассказали представители пресс-службы оборонного ведомства РФ. Уточняется, что огонь велся прямой наводкой по полноразмерным мишеням, которые имитировали военную технику условного противника и живую силу. По замыслу тренировки, враг пытался перейти к контратаке и прорвать оборону войск. Действиями боевых расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения, которые имеют опыт реальных боевых действий.

Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10".

Фото и видео: Минобороны России