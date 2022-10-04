Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10"

Минобороны показало видео боевой работы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны подготовка и вылет беспилотников на разведку и поиск целей украинских войск. Отмечается, что во время выполнения боевых задач "Орлан-10" фиксирует и транслирует в пункты управления позиции противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек личного состава.
Видео: Минобороны России
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