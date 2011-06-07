Игорь Конашенков рассказал о действиях ВС РФ по Херсонскому направлению.

ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек личного состава. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами от 2 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что операции проводились на территории Херсонской области. Вооруженные силы РФ нанесли оппонентам массированное огневое поражение. Ликвидировано 23 единицы боевой техники противника.

Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. пресс-служба Минобороны РФ

Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВСУ имели превостоящие Россию силы танковых подразделений, поэтому ВСУ временно удалось вклиниться в глубину оборонной линии.

Минобороны РФ: российские военные на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков.

Фото и видео: Минобороны России