  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков

0 0

Также были уничтожены 14 единиц военной техники.

Вооруженные силы России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли ракетный удар в районе населенного пункта Калиновка по районам сосредоточения живой силы и военной техники горно-штурмовой бригады украинских войск. В результате удара были уничтожены 14 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии