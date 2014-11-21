Минобороны РФ: российские военные на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков

Вооруженные силы России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли ракетный удар в районе населенного пункта Калиновка по районам сосредоточения живой силы и военной техники горно-штурмовой бригады украинских войск. В результате удара были уничтожены 14 единиц военной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS.
Видео: Минобороны России
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